İstanbul’da dehşete düşüren olay! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
YAŞAM DHA
İstanbul Beyoğlu'nda inşatta düşen bir işçi hayatını kaybederken bir işçi de yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Beyoğlu'nda Camii Kebir Mahallesi Taşkızak Tersanesi Caddesi'ndeki inşaat alanında dün saat 11.00 sularında iki işçi, çelik çatıya bağlı bulunan çelik parçayla birlikte düştü.
Çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İşçilerden İsak Erzi olay yerinde hayatını kaybederken Mustafa Özçelik ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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