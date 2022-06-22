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Samsun'da ekipleri harekete geçiren ihbar! Sahilde ceset bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Samsun’da ekipleri harekete geçiren ihbar! Sahilde ceset bulundu

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu. Otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

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