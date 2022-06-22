Ümraniye’de oto galeriyi kurşunladılar!
Ümraniye'de gece saatlerinde galeriye gelen kimliği belirsiz kişiler pompalı tüfekle galeriye ateş açtı. Galerinin camları, içeride bulunan otomobiller ve dışarıda park halindeki bir minibüste hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay, saat 23:45 sıralarında Ümraniye İnkılap Mahallesi Hatip Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil ile galerinin önüne gelen saldırganlar, araçtan inerek pompalı tüfekle galeriye doğru ateş açtı.
Ardından geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Galerinin saldırı anında açık olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda olay yerinde yedi adet boş fişek bulundu.
Galerinin isabet alan camları kırılırken, satışa hazır haldeki bazı otomobillerde hasar meydana geldi. Kurşunlama sırasında galerinin yanında park halinde bulunan bir servis minibüsü de tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Minibüsün kaputunda çok sayıda saçma izi görüldü. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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