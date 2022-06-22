Ümraniye’de oto galeriyi kurşunladılar!

Galerinin isabet alan camları kırılırken, satışa hazır haldeki bazı otomobillerde hasar meydana geldi. Kurşunlama sırasında galerinin yanında park halinde bulunan bir servis minibüsü de tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Minibüsün kaputunda çok sayıda saçma izi görüldü. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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