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Ehliyetsiz sürücülerin makas attıkları videoyu paylaştı: 8 bin 958 TL ceza

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.06.2022
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Ehliyetsiz sürücülerin makas attıkları videoyu paylaştı: 8 bin 958 TL ceza

İstanbul’da TEM Otoyolu'nda makas atarak seyir eden bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşan 2 ehliyetsiz sürücüye toplam 8 bin 958 TL para cezası verildi. Aynı zamanda magandalara “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medyada trafik güvenliğinin riske attığı anlara ait görüntüler paylaşan sürücülere yönelik operasyon başlatıldı.

O ANLARI APAYLAŞTILAR 8 BİN 958 TL CEZA

Çalışmalarda, TEM Güney Yol Gaziosmanpaşa mevkiinde araçlarıyla makas atarak, tehlikeli manevralarla trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen otomobil sürücülerinin V.K ve O.S oldukları tespit edildi. V.K. ve O.S.'ye "Trafiği Aksatacak veya Tehlikeye Sokacak Şekilde Ardı Ardına Birden Fazla Şerit Değiştirmek", "Saygısızca Araç Kullanmak", "Trafik Güvenliği ve Düzeni ile İlgili Diğer Yasaklara Uymamak" ve "Sürücü Belgesi Geri Alındığı Halde Araç Kullanmak" suçlarında toplamda 8 bin 958 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücüler V.K ve O.S. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

O görüntülerin cezası 9 bin TL O GÖRÜNTÜLERİN CEZASI 9 BİN TL

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