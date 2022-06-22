Ehliyetsiz sürücülerin makas attıkları videoyu paylaştı: 8 bin 958 TL ceza

O ANLARI APAYLAŞTILAR 8 BİN 958 TL CEZA

Çalışmalarda, TEM Güney Yol Gaziosmanpaşa mevkiinde araçlarıyla makas atarak, tehlikeli manevralarla trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen otomobil sürücülerinin V.K ve O.S oldukları tespit edildi. V.K. ve O.S.'ye "Trafiği Aksatacak veya Tehlikeye Sokacak Şekilde Ardı Ardına Birden Fazla Şerit Değiştirmek", "Saygısızca Araç Kullanmak", "Trafik Güvenliği ve Düzeni ile İlgili Diğer Yasaklara Uymamak" ve "Sürücü Belgesi Geri Alındığı Halde Araç Kullanmak" suçlarında toplamda 8 bin 958 TL idari para cezası kesildi.