Eski nişanlıdan Merve Küçüktekin'e kezzaplı dehşet! Her detayı kan dondurdu
Son dakika haberine göre: Konya'da yaşayan Merve Küçüktekin, eski nişanlısının üzerine kezzap atması sonucu ağır yaralandı. Yaşadığı dehşeti anlatan genç kadın, "Olaydan iki gün kadar öncede beni öldürmekle tehdit ettiği için şikayette bulunmuştum. Kapı çaldı, kim olduğunu sorduğumda, 'su saatine bakacağız' dedi.
Çumra ilçesindeki bir markette kasiyer olarak çalışan Merve Küçüktekin (28), sevgili olduğu sözleşmeli er Sabit Türk (26) ile 1 yıl önce nişanlandı. Ancak, Türk'ün kendisine psikolojik şiddet uygulaması üzerine, 3 ay sonra ayrıldı. Ayrılmayı kabul etmeyen Sabit Türk, genç kadını tehdit etmeye başladı. Reddedilince de geçen Pazar, üzerine kezzap atarak yaktı. Yüzünde, sırtında, kolunda ve vücudunun bir çok yerinde ciddi yanıklar oluşan Merve Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi Yanık Servisi'nde tedavi altına alındı. Ilgın ilçesinde yakalanan Sabit Türk ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORDU
Gözlerini bile açmakta güçlük çeken Küçüktekin, dehşet anlarını SABAH'a anlattı. "Nişanlanmadan önce de bana psikolojik şiddet uygulamıştı. O dönemde koruma kararı da aldırmıştım. Nişanlandıktan sonra da devam edince ayrıldım. 'Ben düzeldim, eskisi gibi olmayacağım, sana zarar vermeyeceğim' diyerek barışmak istedi. Bende hep reddettim. Bunu hazmedemedi.
'İşe gidip geliyorsun, geziyorsun, gülüyorsun, eğleniyorsun' diyerek tehditler savuruyordu. Sürekli rahatsız ediyordu. Birlikte çekilmiş fotoğrafımızı, ayrılmamıza rağmen sosyal medyaya koymuştu. Arayıp kaldırmasını istedim. Bana, 'senin hayatını mahvedeceğim, seni öldüreceğim. Kendi hayatımdan da her şeyden de vazgeçtim. Bir gün gelip karşına çıkacağım' diye tehdit etti.
KENDİME GELDİĞİMDE, VÜCUDUM YANIYORDU
Bende emniyete gidip şikayetçi oldum. Olaydan 2 gün önce de telefonla arayarak yine tehdit etti. Olay günü ise işten eve gelmiştim. Yarım saat sonra kapı çaldı. Çok yorgundum, açmak istemedim. Bir daha çalınca 'kim o' diye seslendim. 'Abla su saatini bakacağız' dedi. Kapıyı biraz açtığım anda, elindeki sıvıyı yüzüme sıktı.
Nefesim kesildi, kendimden geçmişim. Bir süre sonra kendime geldiğimde, vücudum çok acı verecek şekilde yanıyordu. Ellerim yandığı için telefonumu kullanamadım. KADES'e bastığımı hatırlıyorum. Çığlık atıp yardım istedim. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Beni ne hale getirdi. Hayatımda olan bütün insanlardan uzak durmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe - Shkupi maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe - Shkupi maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Survivor kim elendi bu akşam son dakika? 22 Haziran Survivor kim gitti? Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu...
- Brent petrol düşüş ivmesi gösterdi! Akaryakıt fiyatları son dakika! 22 Haziran benzin, motorin (mazot) ve LPG ne kadar, kaç TL? İndirim için...
- Marmaris yangın son dakika: Marmaris yangını neden çıktı, son durum ne? Muğla Marmaris yangını için açıklamalar...
- Asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte masada yer alan formüller...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. eleme adayı...
- Evlenmek isteyene 48.000 TL destek! SSK, Bağ-Kurlular 4A, 4B ve 4C'li de yararlanabiliyor! SGK duyurdu, başvuruları e-Devlet üzerinden...
- Survivor 2022 finali ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Survivor All Star ne zaman bitecek?
- Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022? Koç, keçi, dana, düve kurbanlık fiyatları...
- Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları yatacak mı? Son gelişmeler...
- DGS sınav yeri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Squid Game 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı?