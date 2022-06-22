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Alanya'da tarım arazisinde yangın! 10 dönüm zarar aldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Alanya’da tarım arazisinde yangın! 10 dönüm zarar aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın makilik alana sıçradı. 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, Antalya'nın Alanya ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, buğday tarlasında daha bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

TÜM İMKANLARLA MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, diğer yandan da vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu.

Tarım arazisini aşan yangın makilik alana sıçradı. Ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

10 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

6 dönüm tarım, 4 dönüm ise makilik alan olmak üzere toplamda 10 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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