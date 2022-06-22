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Kastamonu’da yolun ortasında yatan köpeği ezdi, yoluna devam etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Kastamonu’da yolun ortasında yatan köpeği ezdi, yoluna devam etti

Kastamonu Tosya’da sokakta yatan köpeği ezen araç şoförü, duruma aldırış etmeden devam etti. Olaya tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekiplerince alınan köpek tedaviye alındı. O anlar ise kameraya anbean kaydedildi.

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