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Kurulma aşamasındaki yağ fabrikasında yangın!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Kurulma aşamasındaki yağ fabrikasında yangın!

Şanlıurfa Birecik’te henüz faaliyete başlayamayan yağ fabrikasında yangın çıktı. Alevleri kontrol altına almak için ilçeye şehir merkezi, ilçeler ve Gaziantep’ten itfaiye ekipleri, jandarma ile emniyete ait tomalar sevk edildi.

Yangın, akşam sularında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) meydan geldi. Yemeklik yağ üretimi yapmak için kurulma sürecinde olan bir fabrikada yangın çıktı.

KISA SÜREDE TÜM FABRİKAYI SARDI

Daha kurulmamış ve ambalaj içindeki makinelerin bulunduğu yerde çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın her yerini sardı.

TOMALAR SEVK EDİLDİ

Yangın nedeniyle Şanlıurfa merkez, Suruç, Birecik ilçeleri ve Gaziantep'ten itfaiye ekipleri ile jandarma ve emniyete ait tomalar sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yangına müdahale ederken dumandan etkilenen işçiler için olay yerine ambulanslar sevk edildi.

EKİPLER DUMANDAN ETKİLENDİ

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine müdahale ederek oksijen verdi. Ekipler yangını büyük uğraşlar sonunda kontrol altına aldı.

MİLYONLUK ZARAR

Yangında henüz ambalajı sökülmemiş milyonlarca lira değerindeki son teknoloji çok sayıda makinenin hasar gördüğü belirtildi.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ederken bölgeye giden Birecik Kaymakamı Kadir Duman, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yağ fabrikasında yangın! YAĞ FABRİKASINDA YANGIN!

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