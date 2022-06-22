Kurulma aşamasındaki yağ fabrikasında yangın!

TOMALAR SEVK EDİLDİ

Yangın nedeniyle Şanlıurfa merkez, Suruç, Birecik ilçeleri ve Gaziantep'ten itfaiye ekipleri ile jandarma ve emniyete ait tomalar sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yangına müdahale ederken dumandan etkilenen işçiler için olay yerine ambulanslar sevk edildi.