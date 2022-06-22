Kurulma aşamasındaki yağ fabrikasında yangın!
YAŞAM İHA
Şanlıurfa Birecik’te henüz faaliyete başlayamayan yağ fabrikasında yangın çıktı. Alevleri kontrol altına almak için ilçeye şehir merkezi, ilçeler ve Gaziantep’ten itfaiye ekipleri, jandarma ile emniyete ait tomalar sevk edildi.
KISA SÜREDE TÜM FABRİKAYI SARDI
Daha kurulmamış ve ambalaj içindeki makinelerin bulunduğu yerde çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın her yerini sardı.
EKİPLER DUMANDAN ETKİLENDİ
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine müdahale ederek oksijen verdi. Ekipler yangını büyük uğraşlar sonunda kontrol altına aldı.
MİLYONLUK ZARAR
Yangında henüz ambalajı sökülmemiş milyonlarca lira değerindeki son teknoloji çok sayıda makinenin hasar gördüğü belirtildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ederken bölgeye giden Birecik Kaymakamı Kadir Duman, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
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