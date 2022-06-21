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Denizli’de 14 yaşındaki çocuğun kahreden sonu! Üzerine kale devrilmesi sonucu can verdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Denizli’de 14 yaşındaki çocuğun kahreden sonu! Üzerine kale devrilmesi sonucu can verdi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde halı sahada elleri ile tutunarak sallandığı kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Eren Işık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Halı saha kapatıldı.

Olay, saat 16.00 sularında Sevindik Mahallesi'ndeki park içindeki halı sahada meydana geldi.

KALE DEMİRİNE ASILIP SALLANDI

Arkadaşlarıyla halı sahada top oynayan Eren Işık, kale direğinin üs demirine tutunarak sallanmaya başladı.

DİREK DEVRİLDİ

Bu sırada yere monteli olmayan kale direği ağırlık nedeniyle ön tarafa devrildi. Başı kale direğinin altında kalan Eren Işık, ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Işık, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, halı saha kapatıldı.

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