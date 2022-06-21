Denizli’de 14 yaşındaki çocuğun kahreden sonu! Üzerine kale devrilmesi sonucu can verdi

KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Işık, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, halı saha kapatıldı.