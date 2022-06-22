Eskişehir’de dehşeti yaşayan Sarar ailesi davasında karar! 1 sanığa 27 yıl hapis cezası

"SUÇ İŞLEMEDİM"

Çevirmen eşliğinde Rusça son savunmasını yapan sanık Ilia Sacali , "Suçlamayı kabul etmiyorum. Son 5 yıldır Türkiye'ye aracımla gidip gelirim. Taşımacılık işi yapıyorum. Ben Vasyl'i ve diğer kişileri daha önceden tanımıyordum. Ailemi çok özledim. Çocuklarımı çok özledim. Suç işlemedim. Bir an önce eve dönmek istiyorum" dedi.

3 SUÇTAN 27 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ilia Sacali hakkında "nitelikli yağma" suçundan 14 yıl, Cemalettin ile Zehra Sarar çiftine karşı ayrı ayrı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6'şar yıl ve "mala zarar verme" suçundan 1 yıl hapis cezasına hükmetti. Sanık Ilia Sacali toplamda 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.