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Van’da izinsiz salep soğanı topladılar! Kişi başı 109 bin 593 TL ceza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Van’da izinsiz salep soğanı topladılar! Kişi başı 109 bin 593 TL ceza

Van Muradiye’de izinsiz salep bitkisi soğanı toplayan 4 kişiye toplam 438 bin 372 idari para cezası verildi. Yapılan açıklamada,  “2872 sayılı çevre kanununa muhalefet çerçevesinde İlçe Tarım Müdürlüğü personeli tarafından şahıslara kişi başı 109 bin 593 TL olmak üzere idari para cezası uygulanmıştır. Ele geçirilen bin 52 adet (5 kg) Salep Bitkisi Soğanı ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir.” denildi.

Van Valiliğince yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Muradiye ilçesi kırsalında 20 Haziran tarihinde Saat 12.00 sularında önleyici kolluk devriyesi sırasında A.S, Y.S, F.S, C.S adlı kişilerin izinsiz salep bitkisi soğanı topladıklarının tespit edildiği ifade edildi.

KİŞİ BAŞI 109 BİN 593 TL CEZA

Açıklamada, "2872 sayılı çevre kanununa muhalefet çerçevesinde İlçe Tarım Müdürlüğü personeli tarafından şahıslara kişi başı 109 bin 593 TL olmak üzere idari para cezası uygulanmıştır.

52 ADET SOĞAN ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen bin 52 adet (5 kg) Salep Bitkisi Soğanı ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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