Van’da izinsiz salep soğanı topladılar! Kişi başı 109 bin 593 TL ceza

52 ADET SOĞAN ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen bin 52 adet (5 kg) Salep Bitkisi Soğanı ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.