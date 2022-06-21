Kaş’ta makilik alanda yangın! 2 saatte kontrol altına alındı

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangına Kaş Orman İletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arazözleri ve Kaş Belediyesi su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi tarafından müdahale edildi.