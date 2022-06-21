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Kaş'ta makilik alanda yangın! 2 saatte kontrol altına alındı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Kaş’ta makilik alanda yangın! 2 saatte kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etsisiyle hızla geniş bir alana dağılan yangın 2 saat süren çalışmaların akabinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, akşam sularında Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesi Çayağzı mevkiinde sazlık ve zeytin ağaçlarının olduğu bölgede çıktı.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangına Kaş Orman İletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arazözleri ve Kaş Belediyesi su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi tarafından müdahale edildi.

Yangın 2 saat sonunda kontrol altınına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaş’taki yangın kontrol altına alındı KAŞ'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

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