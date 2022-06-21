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Son dakika: Van'da 4 büyüklüğünde deprem! | AFAD son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Son dakika: Van’da 4 büyüklüğünde deprem! | AFAD son depremler

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 10.10'da merkez üssü Van'ın Muradiye ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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