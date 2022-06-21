21 Haziran en uzun gece mi, gündüz mü? Kuzey yarım kürede güneşin dünyaya en uzak ve en dik geldiği belirli tarihlere ekinoks deniz. 21 Haziran'da bu tarihler arasında yer alırken, 21 Haziran yaz gündönümü ekinoksu olarak biliniyor. 21 Haziran'ın gelmesiyle birlikte bazı sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki, 21 Haziran en uzun gece mi, gündüz mü? 21 Haziran yaz gündönümü ekinoks nedir? Kuzey yarımkürede ne olur? İşte haberin detayları...

21 HAZİRAN EN UZUN GECE Mİ, GÜNDÜZ MÜ?

21 Haziran yaz gündönümü, yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır.