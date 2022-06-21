21 Haziran en uzun gece mi, gündüz mü? 21 Haziran yaz gündönümü ekinoks nedir? Kuzey yarımkürede ne olur?
21 Haziran en uzun gece mi, gündüz mü? Yazın resmi başlangıcı olarak kabul edilen 21 Haziran yaz gündönümü bugün. Sosyal medyada yaz gündönümüne ilişkin paylaşımların artmasıyla birlikte, 21 Haziran hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. 21 Haziran'da en uzun gündüz mü, gece mi yaşanacağını merak eden vatandaşlar, bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 21 Haziran en uzun gece mi, gündüz mü? 21 Haziran yaz gündönümü ekinoks nedir? Kuzey yarımkürede ne olur? İşte cevaplar...
21 Haziran en uzun gece mi, gündüz mü? Kuzey yarım kürede güneşin dünyaya en uzak ve en dik geldiği belirli tarihlere ekinoks deniz. 21 Haziran'da bu tarihler arasında yer alırken, 21 Haziran yaz gündönümü ekinoksu olarak biliniyor. 21 Haziran'ın gelmesiyle birlikte bazı sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki, 21 Haziran en uzun gece mi, gündüz mü? 21 Haziran yaz gündönümü ekinoks nedir? Kuzey yarımkürede ne olur? İşte haberin detayları...
21 HAZİRAN EN UZUN GECE Mİ, GÜNDÜZ MÜ?
21 Haziran yaz gündönümü, yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır.
21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR? EN UZUN GÜNDÜZ...
Yılın en uzun gündüz ve en kısa gecesi olan 21 Haziran'da yaz gündönümü şöyle gelişmektedir: Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir ve güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir. 21 Haziran'dan sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya (yaz gündönümü), Güney Yarımküre'de ise uzamaya (kış gündönümü) başlar.
Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.
Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.
Yaz Gündönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır. Yaz Gündoğumu ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.
EN UZUN GÜNDÜZ NEREDE YAŞANACAK?
21 Haziran yaz gündönümünün kış başlangıcı sayıldığı Güney Yarım Küre'de bugün en uzun gece ve en kısa gündüz yaşanır.
Ayrıca aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ni teğet geçerken Güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır.
Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat gündüz yaşanırken, Güney'de ise 24 saat gece yaşanmaktadır. Yaz gün dönümünde saat 12 olduğunda Güneş dik bir açıyla gelir ve Yengeç Dönencesi'nde gölge boyu sıfır olur.
GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ
21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.
21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.
23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.
21 Aralık (Kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey yarım kürede kış başlarken güney yarım kürede yaz başlar.
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