Eskişehir’de akılalmaz olay! Sattığı koç 5 gün sonra geri döndü
Eskişehir’den Kütahya’nın bir köyüne satılan koç, kaçarak eski sahibine yaklaşık 30 kilometre mesafeden geri geldi. Kendisine geri dönen koçunu tekrar göndermeye kıyamayan Ahmet Kök, 2 bin 500 liraya sattığı koçunu 3 bin 500 lira ödeyerek geri aldı.
Aradan 5 gün geçtiğinde ise evinin önünde bir koç buldu.
Daha sonra sattığı koçun olduğunu anlayan Ahmet Kök, alışveriş yaptığı kişiyi aradı. Kendisine geri kelen koçu tekrar göndermeye kıyamayan Kök, geri satın aldı. Koçun yaklaşık 30 kilometrelik mesafeden evi geri bulması ise Kök ailesinde büyük şaşkınlık oluşturdu.
"2 BİN 500 LİRAYA SATTIĞIM KOÇU 3 BİN 500 LİRAYA GERİ ALDIM"
Sattığı koçun 5 gün sonra kendisine geri gelmesiyle şok geçiren Ahmet Kök, hayvanını tekrar satmaya kıyamadığını söyledi.
Sattığı kişiden koçunu geri satın alan Kök, hayvanının geri gelmesiyle yaşadığı şaşkınlığı şu ifadelerle anlattı:
"Koçu Kütahya'da bir köye satmıştım. Koyun ve kuzularla birlikte vermiştim. Koçu orada kaçırmışlar. Koç 5 gün sonra benim evimin önüne geri geldi. Koçla birbirimize baktık kaldık. Seslendim direk yanıma geldi. Yanıma iyice sokuldu. Koçun benim sattığım koç olduğunu anladım. Sattığım adamı aradım ve geri aldım. Koç yaklaşık 25-30 kilometre yol gelmiş. Kaçtıktan 5 gün sonra evimin önüne geri geldi. Yolda 3-4 farklı köyde diğer sürülere karışmış. Oralardan da kaçmış, hiç kimse tutamamış. Evimin önüne gelince durmuş." dedi.
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