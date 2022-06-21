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Son dakika: Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Son dakika: Muğla’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Son dakika haberine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın, 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

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