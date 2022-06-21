Karaman’da feci kaza! Otomobil ile minibüs arasında sıkışan kadın öldü
Karaman’da bir otomobil ile minibüs arasında sıkışan kadın feci şekilde can verdi. Kanlar içinde yere yığılan kadın ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.
Karaman'da 67 yaşındaki Hanife Büyükçetinkaya, 22 yaşındaki Arda Berk U.'nun manevra yaptığı otomobil ile park halindeki minibüs arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Arda Berk U., gözaltına alındı.
Kaza, saat 13.30 sularında, Rauf Denktaş Mahallesi Yeni Minare Caddesi'nde meydana geldi. Arda Berk U., 70 FA 900 plakalı otomobili park etmek için manevra yaparken, yol kenarında yürüyen Hanife Büyükçetinkaya ile park halindeki elektrikli bisiklete çarptı.
Büyükçetinkaya, çarpmanın şiddetiyle otomobil ve park halindeki minibüs arasında sıkıştı.
Kadını fark eden Arda Berk U., aracını öne hareket ettirdi. Kanlar içinde yere yığılan Büyükçetinkaya, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Büyükçetinkaya'nın cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Arda Berk U. da polis tarafından gözaltına alındı.
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