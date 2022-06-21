Karaman’da feci kaza! Otomobil ile minibüs arasında sıkışan kadın öldü

Büyükçetinkaya, çarpmanın şiddetiyle otomobil ve park halindeki minibüs arasında sıkıştı.

Kadını fark eden Arda Berk U., aracını öne hareket ettirdi. Kanlar içinde yere yığılan Büyükçetinkaya, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Büyükçetinkaya'nın cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Arda Berk U. da polis tarafından gözaltına alındı.