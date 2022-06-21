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21 yıl 7 ay hapisle aranıyordu! Operasyonla yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2022
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21 yıl 7 ay hapisle aranıyordu! Operasyonla yakalandı

Son dakika haberi... Van'da 'hırsızlık', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 21 yıl 7 ay hapisle aranan cezaevi firarisi, polisin operasyonuyla yakalandı.

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