21 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da tapu memurunun dikkati 5 milyonluk vurguna engel oldu

Şanlıurfa’da tapu memurunun dikkati 5 milyonluk vurguna engel oldu

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
ABONE OL
Şanlıurfa’da tapu memurunun dikkati 5 milyonluk vurguna engel oldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Tapu Müdürlüğünde yapılmak istenen 5 milyon liralık vurgun bir tapu memurunun dikkati sayesinde gerçekleşemedi. Dolandırıcının başkasına ait kimlikle e- devlet şifresi aldığı ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nden (TAKBİS) talep oluşturduğu ortaya çıktı.

Başkasına ait kimlik belgesi ile PTT'den e-Devlet şifresi alan ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden talep verilerek, başkasına ait 5 milyon TL'lik arsanın satışını yapmak isteyen şahıslar, tapu memurunun dikkati sonucu yakalandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye Tapu Müdürlüğünde, adına kayıtlı arsayı satışa çıkarmak için e-Devlet şifresi alan kişilerin, TAKBİS üzerinden talep oluşturmaları sonrasında, yetkili tapu memuru, noterden alınan vekalet, talep formunu ve formda yer alan fotoğrafı incelemeye aldı.

Tapu memurunun, noter vekaletindeki imza ve fotoğraftan şüphelenmesi üzerine, yurt dışında yaşayan A.K. isimli kişinin kimliğinin sahte olduğu, asıl malike ulaşarak tespit edildi.

Sahteciliğin kesinleştirilmesinden sonra kolluk kuvvetleri ile Haliliye Tapu Müdürlüğü koordinesinde, suçüstü yapılmak üzere satış işlemi hazırlandı.

İşlemi yapan dolandırıcılara, harç ve randevu için SMS gönderildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Tapu müdürlüğüne gelen dolandırıcılar, satış işlemi yaparken, emniyet görevlileri tarafından suçüstü yakalandı.

Böylece, Haliliye Tapu Müdürlüğü personelinin gayretiyle, ekonomik değeri 5 milyon lira olarak belirlenen gayrimenkulün satışı engellendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA