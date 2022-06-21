Şanlıurfa’da tapu memurunun dikkati 5 milyonluk vurguna engel oldu

Başkasına ait kimlik belgesi ile PTT'den e-Devlet şifresi alan ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden talep verilerek, başkasına ait 5 milyon TL'lik arsanın satışını yapmak isteyen şahıslar, tapu memurunun dikkati sonucu yakalandı.