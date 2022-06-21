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İstanbul'da korkutan yangın: 11 katlı binanın çatısı bir anda alev aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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İstanbul’da korkutan yangın: 11 katlı binanın çatısı bir anda alev aldı

Kadıköy'de 11 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kozyatağı Mahallesi Yağız Sokak üzerinde bulunan 11 katlı bir binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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