Kocaeli’de kan donduran olay! Takı kavgasında karısını öldüren adam tutuklandı
Kocaeli'de 2 aile arasında takı meselesinden çıkan kavgada hayatını kaybeden kadının kocası, tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Kavganın 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' tartışmasından çıktığı öğrenildi.
Olay, geçen akşam saat 20.00 sularında Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde yaşandı.
'SANA YARIM TAKTIM, SEN NİYE BANA ÇEYREK TAKTIN?'
İddiaya göre, geçen hafta iki aile arasında Kandıra'daki bir düğünde 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. İki grup arasındaki gerginlik, daha sonra husumete dönüştü.
Gruplar arasındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö. ve T.D. adlı iki kuzen, dün akşam saatlerinde karşı tarafın evine geldi.
TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR
Burada çıkan silahlı kavgada T.Ö. ve T.D. ile diğer aileden Gülten Şencan (42) yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülten Şencan hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili ölen Gülten Şencan'ın kocası Y.Ş. ve H.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İfadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkarılan zanlılardan H.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, koca Y.Ş. ise eşini öldürme şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB eğitim takvimi...
- DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- 3 maaş birden alabilirsiniz! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor! 2008 yılı öncesi ve sonrasında...
- Survivor kim elendi son dakika? Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte eleme adayı isim...
- ÖSYM YKS sınav görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2022 YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar olacak?
- Brent petrol fiyatında düşüş! Benzin, motorin, LPG fiyatlarında indirim gelecek mi? 20 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...
- Erken emeklilik formülleri açıklandı! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c çalışanları için fırsat! Baştan aşağı değişti...
- CTE sonuç sayfası çöktü mü, neden açılmıyor? CTE sonuç sayfası ne zaman düzelecek, açılacak?
- YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanır? Üniversite tercihleri hangi tarihte başlayacak? YÖKATLAS tercih sayfası...
- CTE tayin sonuçları sorgulama ekranı: CTE tayin sonuçları açıklandı mı? CTE tayin sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? cte.adalet.gov.tr...
- Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Bayram tatili kaç gün olacak?
- Bunu yaparsanız geliriniz artar! BES'te geliri artırmanın yolları nelerdir? Çoğu kişi bunu bilmiyor