Kocaeli’de kan donduran olay! Takı kavgasında karısını öldüren adam tutuklandı

'SANA YARIM TAKTIM, SEN NİYE BANA ÇEYREK TAKTIN?'

İddiaya göre, geçen hafta iki aile arasında Kandıra'daki bir düğünde 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. İki grup arasındaki gerginlik, daha sonra husumete dönüştü.