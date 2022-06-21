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Kocaeli’de kan donduran olay! Takı kavgasında karısını öldüren adam tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Kocaeli’de kan donduran olay! Takı kavgasında karısını öldüren adam tutuklandı

Kocaeli'de 2 aile arasında takı meselesinden çıkan kavgada hayatını kaybeden kadının kocası, tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Kavganın 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' tartışmasından çıktığı öğrenildi.

Olay, geçen akşam saat 20.00 sularında Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde yaşandı.

'SANA YARIM TAKTIM, SEN NİYE BANA ÇEYREK TAKTIN?'

İddiaya göre, geçen hafta iki aile arasında Kandıra'daki bir düğünde 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. İki grup arasındaki gerginlik, daha sonra husumete dönüştü.

Gruplar arasındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö. ve T.D. adlı iki kuzen, dün akşam saatlerinde karşı tarafın evine geldi.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Burada çıkan silahlı kavgada T.Ö. ve T.D. ile diğer aileden Gülten Şencan (42) yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülten Şencan hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili ölen Gülten Şencan'ın kocası Y.Ş. ve H.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkarılan zanlılardan H.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, koca Y.Ş. ise eşini öldürme şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Takı kavgası kanlı bitti TAKI KAVGASI KANLI BİTTİ

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