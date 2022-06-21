Sakarya’da korkunç olay! Sokak köpeği yaşlı adamı ağır yaraladı

"KÖPEKLER BAŞKA İL VE İLÇELERDEN GETİRİLİP BIRAKIYORLAR"

Konuya ilişkin yetkililerden yardım istediklerini aktaran Beyaz, "Mahalle sakinleri çocukları sokağa çıkartamıyor, yaşlılar sokağa çıkamıyor. Gece karanlıkta genç insan bile korkarak sokağa çıkıyor. Belediyemizin önlem almasını istiyoruz. Daha önce de ufak tefek köpek olayı yaşadık ama basına düşmeden örtbas edildi. Bu sefer kötü bir olay yaşandı, daha vahim olaylar da yaşanabilir. Mahallemizin sahipli köpekleri belli, onlar bahçelerde bakılıyor. Bu sokak köpekleri mahallenin değil. Ya başka ilçelerden, illerden getirip bırakılıyor ya da başka mahallelerden getiriliyor. Lokantalar çok olduğu için özellikle buraya bırakılıyor. Müdahale edilmiyor ve sürekli çoğalıyorlar" şeklinde konuştu.

"DIŞARIYA SALDIĞINDA SORUMLULUK KİMDE OLACAK"

Sokak köpeklerine karşı kendi düşüncesini belirten mahalle sakini Ahmet Altın ise "Bu başıboş hayvanlara kimlik çıkartılsın, bakacak kişilerin üzerine kaydedilsin. Bakılmayanlar da toplansın. Bir çocuğa nasıl bakılıyorsa bu hayvanlara da bakılmalı ama barınaklarda ya da bahçede bakılmalı. Dışarıya saldığında sorumluluk kimde olacak?" ifadelerini kullandı.