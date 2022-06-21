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Sakarya’da korkunç olay! Sokak köpeği yaşlı adamı ağır yaraladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Sakarya’da korkunç olay! Sokak köpeği yaşlı adamı ağır yaraladı

Sakarya’da bir çocuk parkında sokak köpeği yaşlı adama saldırdı. Kanlar içinde yere düşen yaşlı adamın imdadına mahalle sakinleri yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 65 yaşındaki Nusret Çolak’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Önceki zamanlarda da sokak köpeklerinin çocuklara saldırdığını söyleyen mahalleli, Çocuklarımız o parkta oynuyor ve artık korkuyorlar. Bir çocuğun başına aynı olay gelse ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kalıcı bir çözüm istiyoruz” dedi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 65 yaşındaki duyma sorunu yaşayan diyaliz hastası Nusret Çolak, çocuk parkında sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün Yeni Mahalle 22. Sokak üzerinde bulunan çocuk parkını yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eve gitmek isteyen 65 yaşındaki duyma sorunu yaşayan diyaliz hastası Nusret Çolak, çocuk parkı yanında köpeklerin saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere düşen yaşlı adamın imdadına mahalle sakinleri yetişti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamı Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaşanan olay sonrasında mahalle sakinleri ise önceki zamanlarda da bu tür saldırıların olduğunu aktararak konuya ilişkin kalıcı bir çözüm istedi.

"ÇOCUKLARIMIZ O PARKTA OYNUYOR VE KORKUYORLAR"

Önceki zamanlarda da sokak köpeklerinin çocuklara saldırdığını aktaran mahalle sakini Ahmet Zafrak, "Sokak köpekleri daha önce yetişkinlere de çocuklara da saldırdı hatta çocukları biz kurtardık. Belediyeye ilettik, toplamaya başladılar ama hayvan severler de buna karşı çıkıyor. Biz ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Çocuklarımız o parkta oynuyor ve artık korkuyorlar. Bir çocuğun başına aynı olay gelse ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kalıcı bir çözüm istiyoruz" dedi.

"SAHİPSİZ KÖPEKLER, MAHALLEMİZDE AŞIRI ŞEKİLDE ÜREDİ"

Sokak köpeklerinin kalabalık ortamlarda toplu şekilde durduklarını belirten Yeni Mahalle Muhtarı Ali Beyaz, "Başıboş halde gezen köpekler, özellikle çocuk parkı, lokanta veya süpermarket yakınlarında kalabalık halde bulunuyorlar. Sahipsiz köpekler, mahallemizde aşırı şekilde üredi. Herkes köpeklere bakmak istiyor ama bu hayvanlara bakılacaksa herkesin kapısında bakması lazım. İyilik yaptığını sanarak park ve sokak kenarlarına yiyecek bırakıyorlar. Köpekler de yemeğini korumak için insanlara saldırabiliyor" diye konuştu.

"KÖPEKLER BAŞKA İL VE İLÇELERDEN GETİRİLİP BIRAKIYORLAR"

Konuya ilişkin yetkililerden yardım istediklerini aktaran Beyaz, "Mahalle sakinleri çocukları sokağa çıkartamıyor, yaşlılar sokağa çıkamıyor. Gece karanlıkta genç insan bile korkarak sokağa çıkıyor. Belediyemizin önlem almasını istiyoruz. Daha önce de ufak tefek köpek olayı yaşadık ama basına düşmeden örtbas edildi. Bu sefer kötü bir olay yaşandı, daha vahim olaylar da yaşanabilir. Mahallemizin sahipli köpekleri belli, onlar bahçelerde bakılıyor. Bu sokak köpekleri mahallenin değil. Ya başka ilçelerden, illerden getirip bırakılıyor ya da başka mahallelerden getiriliyor. Lokantalar çok olduğu için özellikle buraya bırakılıyor. Müdahale edilmiyor ve sürekli çoğalıyorlar" şeklinde konuştu.

"DIŞARIYA SALDIĞINDA SORUMLULUK KİMDE OLACAK"

Sokak köpeklerine karşı kendi düşüncesini belirten mahalle sakini Ahmet Altın ise "Bu başıboş hayvanlara kimlik çıkartılsın, bakacak kişilerin üzerine kaydedilsin. Bakılmayanlar da toplansın. Bir çocuğa nasıl bakılıyorsa bu hayvanlara da bakılmalı ama barınaklarda ya da bahçede bakılmalı. Dışarıya saldığında sorumluluk kimde olacak?" ifadelerini kullandı.

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