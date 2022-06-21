İstanbul’da eski nişanlı dehşeti! Kadını sokak ortasında darp ettiler

Vücudunda morluklar oluşan kadın beni tehdit ediyor vücudumu ısırdı diyerek polise şikayeti oldu. Reem Abdullah; "Bu yaşadığım ilk olay değil daha önce de beni darp etti. Evime geldi, evimde darp etti. Sürekli tehdit ediyor. Artık korkuyorum. Vücudumu ısırdı, kollarım morardı, bana her türlü şiddet uyguladı" dedi.

TUTUKLANDI

Şikayet üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Mohamad Nour M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.