İstanbul’da eski nişanlı dehşeti! Kadını sokak ortasında darp ettiler
İstanbul'da gözü dönmüş nişanlı, genç kadına dehşeti yaşatırken yardıma gelenlere de saldırdı. Nişanlısının elinden kurtulan Ürdünlü Reem Abdullah, "Sürekli beni tehdit edip darp ediyor. Böyle sevgili olmaz." dedi.
İstanbul Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen olayda yolda yürüyen Ürdün uyruklu Reem Abdullah, iddiaya göre arkasından gelen eski nişanlısı ve onun arkadaşı tarafından darp edildi.
Bu durumu gören yoldan geçen bir taksici hemen genç kadını aracına alıp onu saldırganlardan kurtarmak istedi. Ancak iki saldırgan taksinin peşinden gidip hem şoförü hem kadını darp etti.
Vücudunda morluklar oluşan kadın beni tehdit ediyor vücudumu ısırdı diyerek polise şikayeti oldu. Reem Abdullah; "Bu yaşadığım ilk olay değil daha önce de beni darp etti. Evime geldi, evimde darp etti. Sürekli tehdit ediyor. Artık korkuyorum. Vücudumu ısırdı, kollarım morardı, bana her türlü şiddet uyguladı" dedi.
TUTUKLANDI
Şikayet üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Mohamad Nour M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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