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40 saatlik tren yolculuğunun ardından Türkiye'ye ulaştı! Akın akın geliyorlar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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40 saatlik tren yolculuğunun ardından Türkiye’ye ulaştı! Akın akın geliyorlar

Kurban Bayramı ve yaz tatili için Türkiye'ye gelen binlerce gurbetçi, Edirne Tren Garı'na ulaştı. 40 saatlik tren yolculuğunun ardından vatanına dönen Hasan Kaya, "Almanya'ya gitsek bile Türkiye'den kopamayız" dedi.

Yaz tatilini ve yıllık izinlerini ana vatan Türkiye'de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçilerin akın akın gelişleri devam ediyor. Araçlarıyla uzun yolculuk yapmayı talep etmeyen emekli gurbetçiler, arabalı treni tercih ediyor.

40 saatlik tren yolculuğunun ardından Türkiye’ye ulaştı! Akın akın geliyorlar

Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı.

40 saatlik tren yolculuğunun ardından Türkiye’ye ulaştı! Akın akın geliyorlar

Avusturya'nın Villach şehrinden kalkan Optima Express Treni, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı.

40 saatlik tren yolculuğunun ardından Türkiye’ye ulaştı! Akın akın geliyorlar

40 saate yakın süren bin 400 kilometrelik yolculuğun ardından gurbetçiler Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı.

40 saatlik tren yolculuğunun ardından Türkiye’ye ulaştı! Akın akın geliyorlar

Bilet fiyatlarının kişi başı 164 avrodan başladığı trende, yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre bilet fiyatlarında değişiklik görülüyor.

40 saatlik tren yolculuğunun ardından Türkiye’ye ulaştı! Akın akın geliyorlar

"TÜRKİYE BİZİM HER ŞEYİMİZ"
Yurtdışında Türkiye'nin özlemini çekerek yaşadıklarını söyleyen gurbetçi vatandaş Hanifi Karataş, "Türkiye bizim her şeyimiz" açıklamasında bulundu.

40 saatlik tren yolculuğunun ardından Türkiye’ye ulaştı! Akın akın geliyorlar

Bir başka gurbetçi vatandaş Sebahattin Tokmak da, Türkiye'ye geldiği için mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "ay yıldızlı Türk bayrağımızı görünce çok heyecanlandım" dedi.

40 saatlik tren yolculuğunun ardından Türkiye’ye ulaştı! Akın akın geliyorlar

"ALMANYA'YA GİTSEK BİLE TÜRKİYE'DEN KOPAMAYIZ"
Gurbetçi Hasan Kaya, "Türkiye'ye her gelişimde kendimi çok mutlu hissediyorum. Yaşadığım hislerimi anlatmak çok zor. Türkiye'de kendimizi, mutlu, hür, iyi ve buranın bir parçası olarak hissediyoruz. Almanya'ya gitsek bile Türkiye'den kopamayız" açıklamasında bulundu.

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