40 saatlik tren yolculuğunun ardından Türkiye’ye ulaştı! Akın akın geliyorlar

"ALMANYA'YA GİTSEK BİLE TÜRKİYE'DEN KOPAMAYIZ"

Gurbetçi Hasan Kaya, "Türkiye'ye her gelişimde kendimi çok mutlu hissediyorum. Yaşadığım hislerimi anlatmak çok zor. Türkiye'de kendimizi, mutlu, hür, iyi ve buranın bir parçası olarak hissediyoruz. Almanya'ya gitsek bile Türkiye'den kopamayız" açıklamasında bulundu.