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Çekmeköy’de 12 yaşındaki çocuğa taciz etmişti! Meydan dayağından kaçamadı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Çekmeköy’de 12 yaşındaki çocuğa taciz etmişti! Meydan dayağından kaçamadı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir çocuğu taciz ettiği belirtilen kişi, mahalleli tarafından yakalanarak öldüresiye dövüldü. Olay yerine gelen emniyet güçlerinin vatandaşların elinden kurtardığı şahıs gözaltına alındı.

Olay, İstanbul Çekmeköy Şahinbey Caddesi'nde akşam sularında meydana geldi.

12 YAŞINDAKİ ERKEK ÇOCUĞUNA TACİZ İDDİASI

İddiaya göre, geçen günlerde bir kişi 12 yaşındaki erkek çocuğunu taciz edip kaçtı.

MAHALLELİ 2 GÜN SONRA YAKALADI

Kaçan şahıs, 2 gün sonra akşam saatlerinde tacize uğrayan çocuk tarafından mahallede görüldü.

MEYDAN DAYAĞINDAN KAÇAMADI

Çocuğun durumu ailesine bildirmesi üzerine mahalle sakinlerinin yakaladığı şahıs darp edilmeye başlandı.

GÖZALTINA ALINDI

Cadde üzerindeki bir dükkana sığınan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden kurtarılarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çocuk tacizcisine meydan dayağı ÇOCUK TACİZCİSİNE MEYDAN DAYAĞI
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