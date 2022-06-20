Çekmeköy’de 12 yaşındaki çocuğa taciz etmişti! Meydan dayağından kaçamadı
YAŞAM İHA
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir çocuğu taciz ettiği belirtilen kişi, mahalleli tarafından yakalanarak öldüresiye dövüldü. Olay yerine gelen emniyet güçlerinin vatandaşların elinden kurtardığı şahıs gözaltına alındı.
12 YAŞINDAKİ ERKEK ÇOCUĞUNA TACİZ İDDİASI
İddiaya göre, geçen günlerde bir kişi 12 yaşındaki erkek çocuğunu taciz edip kaçtı.
MAHALLELİ 2 GÜN SONRA YAKALADI
Kaçan şahıs, 2 gün sonra akşam saatlerinde tacize uğrayan çocuk tarafından mahallede görüldü.
MEYDAN DAYAĞINDAN KAÇAMADI
Çocuğun durumu ailesine bildirmesi üzerine mahalle sakinlerinin yakaladığı şahıs darp edilmeye başlandı.
GÖZALTINA ALINDI
Cadde üzerindeki bir dükkana sığınan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden kurtarılarak gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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