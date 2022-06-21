21 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Düzce’de şaşırtan görüntü! Yağmurun ardından derelerden akan çamurlu su Karadeniz’in rengini değiştirdi

Düzce’de şaşırtan görüntü! Yağmurun ardından derelerden akan çamurlu su Karadeniz’in rengini değiştirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
ABONE OL
Düzce’de şaşırtan görüntü! Yağmurun ardından derelerden akan çamurlu su Karadeniz’in rengini değiştirdi

Düzce’de etkili olan yağışların ardından derelerden akan çamurlu su Karadeniz’in rengini değiştirdi. Yağışla gelen çamur, evsel atıklar, kum, çakıl ve odunlar Karadeniz’i kahverengiye boyadı. Denizde oluşan renk değişimi havadan görüntülendi.

Düzce'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebi ile derelerden denize akan çamurlu su Karadeniz'in rengini değiştirdi.

Kentte etkili olan şiddetli yağmurun ardından yağmur suları ile birlikte gelen çamur, evsel atıklar, kum, çakıl ve odunlar Karadeniz'i kahverengiye boyadı.

Denizde oluşan renk değişimi havadan görüntülendi.

İşletmeci Yaşar Ergeldi, "8-10 senede bir doğal afetlerde bu ikinci kez başımıza geliyor. Sağolsun devletimiz gerekeni yaptı. Ticari olarak baktığımızda denizin hali ortada. Doğal afet olarak görüyoruz. Denizin düzelmesi 1 ayı bulur. Şu anda mil bırakıyor. Yağmur yağmaz ise deniz takribi 1 ay ila 45 gün içinde eski mavi halini alır" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA