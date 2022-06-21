Düzce’de şaşırtan görüntü! Yağmurun ardından derelerden akan çamurlu su Karadeniz’in rengini değiştirdi

İşletmeci Yaşar Ergeldi, "8-10 senede bir doğal afetlerde bu ikinci kez başımıza geliyor. Sağolsun devletimiz gerekeni yaptı. Ticari olarak baktığımızda denizin hali ortada. Doğal afet olarak görüyoruz. Denizin düzelmesi 1 ayı bulur. Şu anda mil bırakıyor. Yağmur yağmaz ise deniz takribi 1 ay ila 45 gün içinde eski mavi halini alır" ifadelerini kullandı.

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