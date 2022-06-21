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Doktor eşi Zeynep Erdoğan'ı öldüren cani Mehmet Erdoğan'ın cezası açıklandı! Oğlunu da yaraladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Doktor eşi Zeynep Erdoğan’ı öldüren cani Mehmet Erdoğan’ın cezası açıklandı! Oğlunu da yaraladı

Başkent Ankara'da doktor eşi Zeynep Erdoğan'ı öldüren, 16 yaşındaki oğlunu da yaralayan Mehmet Erdoğan'ın cezası belli oldu. Mahkeme Erdoğan'a 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 25 yıl hapis cezası verirken haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanmadı.

Mehmet Erdoğan, ikinci evliliğini yaptığı, 9 aylık eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı 9 Mayıs 2021'de Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştıktan sonra bıçakla öldürdü. Erdoğan, cinayetten önce de eşinin ilk evliliğinden olan oğlu A.A.'yı dövüp, ellerini ve ayaklarını bağlayarak bodrum kattaki depoya kilitledi.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU VAHŞETTE KARAR!

Erdoğan, eşine ait otomobille kaçarken, olay A.A.'nın ellerindeki ipi çözüp, dışarı çıkarak yardım istemesi üzerine ortaya çıktı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Erdoğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ZEYNEP ERDOĞAN'IN KATİLİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET!

Soruşturma sonunda Erdoğan hakkında 'Eşi kasten öldürmek', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama suçlarından' ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SON SÖZ HEP AYNI 'PİŞMANIM'

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mustafa Erdoğan, son sözlerinde öldürme kastıyla hareket etmediğini ve pişman olduğunu söyledi.

Tahliyesini talep eden Erdoğan, "Annesini o halde görmesin diye çocuğu alt kata indirdim" dedi.

Mahkeme Erdoğan'a 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Zeynep Erdoğan'ın 16 yaşındaki oğlunu 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık hakkında haksız tahrik ve takdiri indirim uygulamayan mahkeme, Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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