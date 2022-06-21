Dünyaca ünlü "dayakçı" profesörün ifadesi ortaya çıktı! Eşini döven Lee "karımı seviyorum" diyerek ağladı

ÖLMESİNE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTIM

Bundan dolayı eşimle aramda sorunlar vardı. Olay gününden önce de defalarca tartıştık. Eşim olay günü intihara kalkışmıştı, herkes durumu gördü izledi. Bir çok komşum eşime engel olmaya çalıştı. Bizim olduğumuz ikinci kattaki pencereden atlamaya çalıştı. Benden daha güçlüdür, ben atlamaya çalışırken kendisine engel oldum. Ölmesine engel olmaya çalıştım. Kasti olarak darp etmedim. Durdurmak istedim. Ben bir erkeğim ama inceyim. Onu çektim. Vurmadım' diyerek kendisini savundu.

"KARIMI SEVİYORUM" DİYEREK AĞLADI

Ünlü Prof. gözyaşları içinde 'Karımı seviyorum. Sağlık durumum iyi değil. Eşimle birlikte olmak isityorum. Eşim Türkiye'de mi bilmiyorum. Cezaevinde olduğum sürece bağlantı kuramadım' dedi. Prof. Lee'nin avukatı Turan Altun, 'Müvekkilim dünya çapında bilinen bir insandır. Eşiyle 45 yıllık evlidir. Suç işleme kastı yoktur. Türkiye'ye alışamadığı için sorun çıkartmıştı. İntihar etmeye çalıştığı için oluşan yaralar vardır. Darp değil, intiharı önelemye yöneliktir' diyerek ünlü profesörü savundu.

6 YIL 3 AY HAPİS

Mahkeme görülen ilk celsede karar verdi. Lee'nin hakaret ve tehdit suçundan beraatına karar verirken, eşe karşı kasten yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edip, Lee'nin tahliyesine karar verdi. Lee, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak, her Pazar günü en yakın karakola giderek imza atması yönünde karar verildi.