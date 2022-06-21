Dünyaca ünlü "dayakçı" profesörün ifadesi ortaya çıktı! Eşini döven Lee "karımı seviyorum" diyerek ağladı
"Scooby Doo", "Space Jam" ve "Goof Troop" gibi popüler çizgi filmlerin mimarlarından Güney Koreli Namkook Lee, eşini günlerce darbetmişti. Prof. Namkook Lee, bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıktı. Lee 'Eşimi seviyorum' diyerek gözyaşları içinde kendisini savundu. İşte tutuklanarak cezaevine gönderilen Lee için istenen ceza...
Özel bir üniversitede profesör olarak görev yapan "Scooby Doo", "Space Jam" ve "Goof Troop" gibi popüler çizgi filmlerin mimarlarından Güney Koreli animasyon uzmanı 70 yaşındaki Namkook Lee, geçtiğimiz yıl eşi Jae Lee ile birlikte üniversitenin yaz eğitim programı için Türkiye'ye geldi. Üniversitenin Beyoğlu'ndaki apartında ikamet eden çift arasında 26 Mayıs günü bir tartışma yaşandı. Prof. Lee, tartışma sırasında eşini, göğsüne birden fazla kez yumruk atarak darp etti.
Ertesi gün dışarı çıkan çift, bir restoranda yemek yedikleri sırada yeniden aynı mesele nedeniyle tartıştı. Güney Koreli profesör, eşinin ağzına ve yüzüne yumruklarla vurduktan sonra mekandan ayrılarak aparatlarına gitti. İddiaya göre darp apartta da saatlerce sürdü.
KASTEN YARALAMA, TEHDİT...
Prof. Lee'nin karısını bayıltana kadar dövdüğü ifade edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, kendisine geldiğinde ise durum hastane görevlileri tarafından polise bildirildi.
Jae Lee'nin aldığı darbelerle vücudunda hasar meydana geldiği ve çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirlendi. Jae Lee, kocasının kendisini öldüresiye dövdüğünü anlattı. Gözaltına alınan ünlü profesör, ifadesinde eşiyle kavga ettiklerini kabul etse de darp olayını reddetti.
Prof. Namkook Lee, ifadesinin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Savcılık, Namkook Lee hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlandı. Eşini saatlerce darp ederek, vücudunda kalıcı yaralanmaya neden olarak hayati tehlike geçirmesine neden olan Profesör Lee hakkında hakkında, "kasten yaralama, hakaret ve tehdit" suçlarından dava açıldı.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Prof. Lee, bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıktı. Ben eşime hiçbir zaman vurmadım. Benim hikayem 3 ay önce başladı. Özel bir üniversitede çalışmaya başladım. Paramı alamadım, bu yüzden stresliydim. Paramı alamadığım için tükenmiştim.
ÖLMESİNE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTIM
Bundan dolayı eşimle aramda sorunlar vardı. Olay gününden önce de defalarca tartıştık. Eşim olay günü intihara kalkışmıştı, herkes durumu gördü izledi. Bir çok komşum eşime engel olmaya çalıştı. Bizim olduğumuz ikinci kattaki pencereden atlamaya çalıştı. Benden daha güçlüdür, ben atlamaya çalışırken kendisine engel oldum. Ölmesine engel olmaya çalıştım. Kasti olarak darp etmedim. Durdurmak istedim. Ben bir erkeğim ama inceyim. Onu çektim. Vurmadım' diyerek kendisini savundu.
"KARIMI SEVİYORUM" DİYEREK AĞLADI
Ünlü Prof. gözyaşları içinde 'Karımı seviyorum. Sağlık durumum iyi değil. Eşimle birlikte olmak isityorum. Eşim Türkiye'de mi bilmiyorum. Cezaevinde olduğum sürece bağlantı kuramadım' dedi. Prof. Lee'nin avukatı Turan Altun, 'Müvekkilim dünya çapında bilinen bir insandır. Eşiyle 45 yıllık evlidir. Suç işleme kastı yoktur. Türkiye'ye alışamadığı için sorun çıkartmıştı. İntihar etmeye çalıştığı için oluşan yaralar vardır. Darp değil, intiharı önelemye yöneliktir' diyerek ünlü profesörü savundu.
6 YIL 3 AY HAPİS
Mahkeme görülen ilk celsede karar verdi. Lee'nin hakaret ve tehdit suçundan beraatına karar verirken, eşe karşı kasten yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edip, Lee'nin tahliyesine karar verdi. Lee, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak, her Pazar günü en yakın karakola giderek imza atması yönünde karar verildi.
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