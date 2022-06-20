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Yolunu şaşıran sürücü tarlaya uçtu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2022
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Yolunu şaşıran sürücü tarlaya uçtu

Son dakika haberine göre: Kastamonu-İstanbul karayolu üzerinde yolunu şaşıran sürücü, yaklaşık 50 metre tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunanlar emniyet kemeri takılı olması sayesinde hayatta kaldı.

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