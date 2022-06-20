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Son dakika | Kocaeli'de ilaç fabrikasında korkutan yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Son dakika | Kocaeli’de ilaç fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir ilaç fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Çalışanlar fabrikayı boşaltırken, haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.


Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasının üretim bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, kısa sürede ham maddelerin bulunduğu alana yayılan yangının söndürülmesi için başlattığı çalışmalar sürüyor.

İlaç fabrikasında yangın İLAÇ FABRİKASINDA YANGIN

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