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Van'da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Van’da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Van'ın Muradiye ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Van'ın Muradiye ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

Depremin derinliği 12.51 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

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