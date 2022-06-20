Kütahya’da heyelan can aldı! Bir işçi hayatını kaybetti
YAŞAM AA
Kütahya'da kanalizasyon çalışması esnasında toprak kayması meydana geldi. Afet sonucu toprak altında kalan 2 işçiden birinin cesedine ulaşıldı.Diğer işçi için ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kütahya'da kanalizasyon çalışmaları esnasında toprak altında kalan 2 işçiden biri yaşamını yitirdi, öteki işçiyi kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
2 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI
Bahçelievler Mahallesi'nde Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmasında meydana gelen toprak kaymasında iki işçi toprak altında kaldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DİĞER İŞÇİYİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Bir işçinin hayatını kaybettiğini tespit eden ekipler, diğer işçiyi çıkarmak için çalışmaya başladı.
Kütahya Valisi Ali Çelik ile İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Sıralı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Ekiplerin kurtarma çalışması sürüyor.
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