Kütahya’da heyelan can aldı! Bir işçi hayatını kaybetti

DİĞER İŞÇİYİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bir işçinin hayatını kaybettiğini tespit eden ekipler, diğer işçiyi çıkarmak için çalışmaya başladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik ile İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Sıralı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin kurtarma çalışması sürüyor.