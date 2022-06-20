Başkale'deki ana trafo hattında çıkan yangın sürüyor
Van Başkale’de ana trafo hattında meydana gelen yangın büyük korkuya yol açarken, bölgeye Van’dan takviye ekip gönderildi. Alevlerin etraftaki trafolara sıçramaması için ekiplerim söndürme çalışmaları devam ediyor.
TAKVİYE EKİP TALEP EDİLDİ
Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yangına yetersiz kalan itfaiye Van merkezden takviye talebinde bulundu.
Yangına müdahale sürerken, Tuşba Grup Amirliğinden 2 araç, Gürpınar Grup Amirliğinden de 1 araç destek için Başkale ilçesine gönderildi.
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