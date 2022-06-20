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Başkale'deki ana trafo hattında çıkan yangın sürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Başkale’deki ana trafo hattında çıkan yangın sürüyor

Van Başkale’de ana trafo hattında meydana gelen yangın büyük korkuya yol açarken, bölgeye Van’dan takviye ekip gönderildi. Alevlerin etraftaki trafolara sıçramaması için ekiplerim söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Van Başkale çevre yolu üzerindeki TEİAŞ'a ait ana trafoda öğle sularında bilinmeyen bir sebepten yangın meydana geldi.

TAKVİYE EKİP TALEP EDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangına yetersiz kalan itfaiye Van merkezden takviye talebinde bulundu.

Yangına müdahale sürerken, Tuşba Grup Amirliğinden 2 araç, Gürpınar Grup Amirliğinden de 1 araç destek için Başkale ilçesine gönderildi.

ÇALIŞAMALAR DEVAM EDİYOR

Yangının çevredeki trafolara sıçramaması için yoğun bir şekilde söndürme çalışması devam ediyor.

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