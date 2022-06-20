Sivas’ta hırsızlar Sülüklü Göl'e dadandı! Bölge halkı sülüklerin yok olmasından korkuyor
Sivas'ın Zara İlçesine bağlı Tuzlagözü Köyü'nde bulunan doğa harikası Sülük Göle dadanan hırsızlar çevre sakinlerini canından bezdirdi, gölün bulunduğu Tuzlaköyü sakinleri sülüklerin tamamen yok olmasından endişe duyuyor. Vatandaşlar gölün koruma altına alınmaması halinde sülüklerin tamamen yok olacağından endişe duyduklarını dile getirdi.
Sivas'ın Zara İlçesine bağlı Tuzlagözü Köyü'nde bulunan Sülük göl sülükleri ile adeta şifa dağıtıyor. Doğal güzelliğiyle de vatandaşların uğrak yeri haline gelen göl ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.
Göl içerisinde bulunan sülükler birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Sülükler, iltihaplı ve iltihapsız eklem romatizmaları, sedef, kaşıntı ile egzama gibi cilt hastalıklarına iyi geliyor.
Köy sakinleri şifa amaçlı sülüklü göle gelen vatandaşlara yardımcı olurken, ticaretini yapmak için sülükleri çalanlarda da mücadele veriyor.
Köy Muhtarı Kudret Şimşek, izinsiz bir şekilde göle gelip sülükleri ticari amaçla götürenlerden rahatsız olduğunu dile getirerek, gölün koruma altına alınmaması halinde sülüklerin tamamen yok olacağından endişe duyduklarını dile getirdi.
Köy sakinlerinden Harun Kömüşlü, göle sadece şifa arayanların gelmesini isteyerek, "Gölümüzün içerisinde sülükler var. Dışarıdan bu sülükler için geliyorlar ticaret amacıyla toplayıp götürüyorlar. Bizler gelip ihtiyacımız olduğu zaman yakalıyoruz. Ticaret yapanlar kesinlikle gelmesinler, şifa niyetine gelenler gelip birkaç tane yakalasınlar." dedi.
Köy muhtarı Kudret Şimşek, "Bu gölün koruma altına alınmasını istiyoruz. Doğadan gelen bir şey ama yabancılar gelip burada ki sülükleri tutup ticaret amaçlı kullanıyorlar. Köylüler olarak biz onlara karşıyız, şifa niyetine ve doktor tavsiyesiyle gelenlere bizde yardımcı oluruz. Kötü niyetli kişilere karşı çölün çevresini kapatmak istiyoruz.
Biz bu sülüklerin şifa amaçlı kullanılmasına karşı değiliz. Yalnız bedava diye alıp götürüp çarşıda pazarda 20-30 liraya satanlara karşıyız. Şifa için gelenler bize gelip bilgi versin biz kendilerine yardımcı olmaya hazınız. Biz bu gölün koruma altına alınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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