Sivas’ta hırsızlar Sülüklü Göl'e dadandı! Bölge halkı sülüklerin yok olmasından korkuyor

Köy muhtarı Kudret Şimşek, "Bu gölün koruma altına alınmasını istiyoruz. Doğadan gelen bir şey ama yabancılar gelip burada ki sülükleri tutup ticaret amaçlı kullanıyorlar. Köylüler olarak biz onlara karşıyız, şifa niyetine ve doktor tavsiyesiyle gelenlere bizde yardımcı oluruz. Kötü niyetli kişilere karşı çölün çevresini kapatmak istiyoruz.