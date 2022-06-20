Son dakika: Beykoz'da iki TIR ile bir minibüs çarpıştı: Sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada, 2 TIR ile 1 minibüs çarpıştı. TIR'da sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisi Edirne istikametinde giden, 61 DG 580 plakalı tırın sürücüsü Ümit E, lastiğin patlaması üzerine emniyet şeridine geçerek aracını durdurdu. Tır sürücüsü, aracı için yol yardım ekiplerini arayarak yardım istedi.
Aynı istikamette seyir halinde olan Ferhat Han idaresindeki 34 FCN 255 plakalı tır park halindeki tıra, lastiği patlayan tır ise çarpmanın etkisiyle yardım için gelen 19 RB 742 plakalı yol yardım minibüsüne arkadan çarptı.
Zincirleme kazanın başlangıcında emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan tırın şoförü Han, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Ferhat Han'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle yola dökülen mazot, görevlilerce kumlama yapılarak temizlendi. Trafik tek şeritten kontrollü sağlanırken, ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma yürüttü.
Öte yandan polis, kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
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