Mersin’de tarım işçilerini taşıyan servis alevlere teslim oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde içinde tarım işçilerinin olduğu servis aracı alevlere teslim oldu. Kendilerini dışarı atan işçiler canlarını zor kurtarırken, yangın anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, F.E.nin hakimiyetindeki 47 AAY 784 plakalı dolmuş tipi servis aracı, Takbaş Mahallesi Kartal Tepesi bölgesinde motor bölümünden yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı durdururken, tarım işçileri panikle araçtan indi.
İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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