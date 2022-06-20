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Mersin’de tarım işçilerini taşıyan servis alevlere teslim oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2022
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Mersin’de tarım işçilerini taşıyan servis alevlere teslim oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde içinde tarım işçilerinin olduğu servis aracı alevlere teslim oldu. Kendilerini dışarı atan işçiler canlarını zor kurtarırken, yangın anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, F.E.nin hakimiyetindeki 47 AAY 784 plakalı dolmuş tipi servis aracı, Takbaş Mahallesi Kartal Tepesi bölgesinde motor bölümünden yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı durdururken, tarım işçileri panikle araçtan indi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Tarım işçilerinin olduğu servis aracı yandı TARIM İŞÇİLERİNİN OLDUĞU SERVİS ARACI YANDI

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