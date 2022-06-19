Uyanık kocaya mahkemeden ret: İyi niyetli değil

Mahkemede tanık olarak dinlenen K.Ö.'nün annesi "Şu an oğlumun nafakayı ödeme gücü yoktur. Kasım ayından bu yana devamlı bir işte çalışmıyor. Günlük iş çıkarsa günlük işe gidiyor. Ödemesi gereken nafakayı ben ödüyorum. Benim de bu nafakayı ödeyebilme gücüm kalmadı" dedi. Mahkeme, tarafların mali durumunu araştırmasını yaptıktan sonra nafaka indirim talebin reddine hükmetti.

