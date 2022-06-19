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İzmir’de korkutan yangın! Ekipler hem karadan hem de havadan müdahale etti! 15 saat sonra söndürüldü

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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İzmir’de korkutan yangın! Ekipler hem karadan hem de havadan müdahale etti! 15 saat sonra söndürüldü

İzmir’de dün ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 17 arazöz, 4 helikopter, 3 uçak, 3 dozer ve 8 yer ekibiyle müdahale edildi.

İzmir'de insansız hava aracıyla görüntülenen yangın bölgesindeki 42 hektar makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Bozköy Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 17 arazöz ve 4 helikopter, 3 uçak, 3 dozer ve 8 yer ekibiyle müdahale edildi.

Yangın, yaklaşık 15 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

İnsansız hava aracıyla görüntülenen yangın bölgesindeki 42 hektar makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Karaburun’da orman yangını KARABURUN'DA ORMAN YANGINI

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