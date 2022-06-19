Kahramanlar ve babaları!
Bugün Babalar Günü. Kahraman evlatlarını vatan için şehit veren babaların gururu ve hüznü bir arada yaşadığı gün... Şehitlerin isimleri bugün okullarda, kütüphanelerde, karakolda, sokak tabelalarında yaşatılıyor. Acılarını yüreklerine gömen şehit babaları vakur duruşlarıyla hem evlatlarının hikâyesini hem de duygularını anlattı.
2 AYLIK EVLİYDİ HAYALLERİ YARIM KALDI
2016'da İstanbul Dolmabahçe'deki terör saldırısında şehit düşen özel harekât polisi Tugay Can Kızılırmak'ın babası Osman Kızılırmak: Oğlum 26 yaşında ve 2 aylık evliydi. Hayalleri yarım kaldı. Evladımın adının yaşatılması çok çok güzel. Yaşarken de gurur veriyordu, şehit oldu gururumuz katlandı. Bizim Babalar Günü gibi özel günlerimiz yok artık. Evladım ömür boyu hatırlanacak.
HER TELEFON ÇALDIĞINDA BİZİ ARIYOR SANIYORUM
2019'da Şanlıurfa'da PKK'yla çatışmada şehit düşen Şükrü Can Kayadibi'nin (28) babası İsmail Kayadibi: Oğlum geride Beyza ve Miray isminde pırlanta gibi 2 torun ve eşini bize yadigâr bıraktı. Ben her telefon ve kapı çaldığında 'Şükrü geldi' diye heyecanlanıyorum. Oğlum hâlâ görevde ve benimle birlikte yaşıyor. O hiçbir özel günü atlamazdı. Şehit babası olmasının gururu çok farklı ama yürek dayanmıyor. Anne babanın sağlığı gidiyor. Oğlumun isminin Ankara'da okulda, karakolda, kütüphanede, sokakta, Urfa'da ise okulda ve spor tesislerinde yaşatılması çok mutlu etti ve devletimle gururlandım.
HEP O BİZE GELİRDİ ŞİMDİ BİZ ONA GİDİYORUZ
2016'da Kayseri Talas'taki saldırıda şehit düşen er Yunus Emre Duran'ın babası Mahmut Duran: Yunus Emre, Babalar Günü'nü asla 'es' geçmezdi. Hep o arardı, şimdi biz ona gidiyoruz. Daha 20 yaşındaydı. Terhisine 24 gün kalmıştı. Günlerimiz onu anmakla, onu ziyaret etmekle geçiyor. Ben de evladımın adının yaşatılması için başvuruda bulundum, sağ olsun devletim gerekeni yaptı. Evimizin yakınındaki ilkokula ve bir parka ismi verildi. Okul yönetimi okulun ilk açıldığı hafta öğrencilere okulun adının nereden geldiğini anlatıyor. Böylelikle çocuklarımıza şehitlik, vatan ve bayrak sevgisi daha küçük yaşlardan itibaren aşılanmış oluyor. Hem de gözümün nuru kahraman evladımın adı ölümsüzleşiyor.
İKİZ EVLATLARIM BANA SON BABALAR GÜNÜ'NDE SAAT ALMIŞTI
15 Temmuz 2016'da Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü hainlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memurları Adanalı ikizler Ahmet-Mehmet Oruç'un (25) babası Hacı Ali Oruç: Üç oğlum vardı. Üçü de bana çok düşkündü. Her Babalar Günü'nde Ahmet'im, Mehmet'im gelir kucaklaşırdık. En son Babalar Günü'nde bana saat hediye etmişlerdi. Sanki kapıdan girip geleceklermiş gibi... Ciğerim sızlıyor. Şimdi geride bir evladım kaldı. Oturduğumuz apartmana komşularımızın da isteğiyle evlatlarımın ismini verdik. 10 dakika bile yalnız kalsalar birbirlerini çok özlüyorlardı. İnşallah öteki dünyada birlikte olacağız.
BAYRAĞINI ALDI OĞLUNA KOŞTU
2017'DE görev yaptığı Şanlıurfa'dan karne tatili için memleketi Gümüşhane'ye dönerken PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz: Acımız ilk günkü gibi. Oğlum sık sık beni arardı. Şehit olmasından onur duyuyorum. Türkiye'nin her tarafından vatandaşlar beni arayarak Babalar Günü'nü kutluyor. Necmettin sayesinde, bir Necmettin kaybettik ama milyonlarca Necmettin'imiz oldu. Bu Babalar Günü'nde de mezarına Türk bayrağıyla koştum.
ŞEHİT BABANIN EMNİYET MÜDÜRÜ KIZI
İstanbul'da 1991'de teröristlerle girdiği silahlı çatışmada babası şehit olan polis memuru Nebi Şeker'in Adana'nın ilk ilçe emniyet müdürü olan kızı Özlem Şeker: Babamın mezarını çiçeklerle süsledim. O benim kahramanım. 13 yaşında kaybettim Onun bıraktığı yerden bayrağı ben devraldım. Keşke babam benim geldiğim yerleri görseydi. Ancak o şehit olarak en yüksek mertebeye ulaştı. Hem hüzünlüyüm hem de gururluyum.
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