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İstanbul Boğazı'nda yangın! Tarihi bina alev aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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İstanbul Boğazı’nda yangın! Tarihi bina alev aldı

İstanbul Çengelköy'deki bir tarihi binada yangın çıktı. Tadilat çalışmalarının olduğu belirtilen binadaki yangın kısa sürede şiddetini yükseltti. ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy'de bulunan tarihi bir ahşap binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı etkisi altına aldı.

Tarihi binada tadilat yapıldığı anlarda tutuşma olduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ulaştı.

İstanbul Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çelebi Sokak'ta bulunan koruluk içeresindeki 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alınmıştı.

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