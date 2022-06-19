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Bursa’da panik anları! Tarihi binada yangın çıktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.06.2022
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Bursa’da panik anları! Tarihi binada yangın çıktı

Bursa’da tarihi bir binada yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da, 100 yıllık olduğu tahmin edilen 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yıldırım ilçesine bağlı Meydancık Mahallesi Mecit Çıkmazı Sokak'ta, saat 07.00 sıralarında, tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler de yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın, başka binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 katlı bina, kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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