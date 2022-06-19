Aydın’da buruk Babalar Günü! Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar babalar gününü hüzünlü geçiriyor

"Savaş artık bitsin"

Babasına cep telefonu ile çektiği videoyu yollayan 6 yaşındaki Liza ise, "Baba şimdi senin yanında olmak isterdim. Biz burada iyiyiz. Seni çok seviyorum. Savaş artık bitsin. En yakın zamanda seninle kavuşmayı diliyorum" diye konuştu.

Eşi Andriy Yurina'nın Ukrayna Merkez Bankası'nda güvenlik görevlisi olduğunu ifade eden Marina Yurina da, "Çocuklarımla her akşam babamızı düşünüyoruz. Eşim için her gün dua ediyorum. Artık savaşın sona ermesini ve ülkemize geri dönmeyi istiyoruz. Çocuklarımın babasız büyümesini istemiyorum" dedi.