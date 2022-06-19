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Hatay’da uyarıları dinlemeyen gençler ölümden döndü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.06.2022
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Hatay’da uyarıları dinlemeyen gençler ölümden döndü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyarılara aldırış etmeden denize giren ve rip akıntısına kapılan 2 şahıs ölümün kıyısından döndü. Şahısların çırpındığını gören ekipler son anda kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde Kapısuyu Çevlik Mahallesi'ndeki sahilde denize giren iki vatandaş, aniden rip akıntısına kapıldı.

Deniz içinde 2 kişinin çırpındığını farkeden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri suya atladı.

Zorlu dalgalara rağmen boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtardı.

Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası kurtarılan 2 vatandaş olay yerinden ayrıldı.

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