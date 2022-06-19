19 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Edirne’de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyosuna döndü! Mor cümbüşe akın ettiler

Edirne’de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyosuna döndü! Mor cümbüşe akın ettiler

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
ABONE OL
Edirne’de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyosuna döndü! Mor cümbüşe akın ettiler

Edirne’de bu sene beşincisi yapılan Lavanta Tarla Günleri'nde, lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu.  Lavanta tarlasına resim çekilmek için geldiğini dile getirenler, huzur bulduklarını söyledi.

Ağırlıkla Isparta ile özdeşleşen lavanta tarlaları Edirne'de fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu. İstanbul başta olmak üzere çevre şehirlerden gelen vatandaşlar, lavanta tarlasını adeta fotoğraf stüdyosuna çevirdi.

AKIN ETTİLER

Vatandaşlar, 'mor cümbüş' lavanta tarlalarında fotoğraf çekilmek için etkinliğin düzenlendiği alana akın etti.

ÇİÇEKLERİN % 80'İ ÇİÇEKLENDİ

Uçsuz bucaksız mor tarlalarda lavanta çiçeklerinin yüzde 80'inin üzerinde çiçeklenmesinin ardından önümüzdeki günlerde başlatılacak hasat ile elde edilecek, materyaller yine enstitü bünyesinde bulunan tesislerde lavanta yağı olarak üretilecek.

Lavanta tarlasına fotoğraf çekilmek için geldiğini söyleyen vatandaşlar, huzur bulduklarını belirtti.

Fotoğraf çekinmek için akın ettiler FOTOĞRAF ÇEKİNMEK İÇİN AKIN ETTİLER
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA