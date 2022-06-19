Edirne’de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyosuna döndü! Mor cümbüşe akın ettiler
YAŞAM İHA
Edirne’de bu sene beşincisi yapılan Lavanta Tarla Günleri'nde, lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu. Lavanta tarlasına resim çekilmek için geldiğini dile getirenler, huzur bulduklarını söyledi.
AKIN ETTİLER
Vatandaşlar, 'mor cümbüş' lavanta tarlalarında fotoğraf çekilmek için etkinliğin düzenlendiği alana akın etti.
ÇİÇEKLERİN % 80'İ ÇİÇEKLENDİ
Uçsuz bucaksız mor tarlalarda lavanta çiçeklerinin yüzde 80'inin üzerinde çiçeklenmesinin ardından önümüzdeki günlerde başlatılacak hasat ile elde edilecek, materyaller yine enstitü bünyesinde bulunan tesislerde lavanta yağı olarak üretilecek.
Lavanta tarlasına fotoğraf çekilmek için geldiğini söyleyen vatandaşlar, huzur bulduklarını belirtti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS 2022 NET PUAN HESAPLAMA PÜF NOKTASI: YKS (TYT, AYT, YDT) Sayısal Sözel Eşitağırlık puan hesaplama nereden, nasıl yapılır?
- YÖKATLAS tercih sayfası: YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS 2022 tercih sıralaması belli oldu mu? Diş hekimliği, hemşirelik, öğretmenlik...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi? Tercih listesi...
- YKS kaç yanlış 1 doğruyu götürüyor? YKS TYT, AYT, YDT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS net hesaplama...
- Babaya, abiye, dayıya, amcaya, dedeye, enişteye, kayınpedere Babalar Günü mesajları: Vefat etmiş babaya, abiye duygusal Babalar Günü mesajları ve sözleri...
- Bugün Babalar Günü mü? 19 Haziran Pazar Babalar Günü mü? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?
- YKS 2022 TYT, AYT soru cevapları: YKS TYT, AYT A-B-C-D PDF kitapçığı soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? ÖSYM ile Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler...
- YKS AYT sınav yorumları 2022: AYT zor muydu, kolay mıydı? AYT bu yıl nasıldı 2022? Twitter yorumları...
- Babalar Günü mesajları 2022 | En güzel, duygusal, kısa ve öz resimli Babalar Günü kutlama mesajları burada
- TYT ile alan bölümler listesi: 2022 YKS TYT puanı ile hangi bölümlere gidilir? İşte TYT ile girilen bölümler
- El Hamra Sarayı nerede, hangi ülkede? 2022 YKS TYT sorusu olan El Hamra Sarayı'nın mimari özellikleri nelerdir?
- YKS 2. ve 3. oturum ne zaman? 2022 YKS AYT ve YDT sınavları saat kaçta başlayacak, bitecek? AYT ve YDT sınav süresi...