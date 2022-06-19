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Babaya, abiye, dayıya, amcaya, dedeye, enişteye, kayınpedere Babalar Günü mesajları: Vefat etmiş babaya, abiye duygusal Babalar Günü mesajları ve sözleri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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Babaya, abiye, dayıya, amcaya, dedeye, enişteye, kayınpedere Babalar Günü mesajları: Vefat etmiş babaya, abiye duygusal Babalar Günü mesajları ve sözleri...

Babaya, abiye, dayıya, amcaya, enişteye, kayınpedere Babalar Günü mesajları için araştırmalar arttı. Geçmişten günümüze değerini hiçbir zaman yitirmeyen ve adeta çocuklarının gözünde bir süper kahramana bürünen babaların gününde babanıza veya dedeye, amcaya, abiye, kardeşe ve dayıya en güzel Babalar Günü mesajı ve sözleri seçeneklerinden birini göndererek onların yanında olduğunuzu hissettirebilirsiniz. İşte, Babaya, abiye, dayıya, amcaya, dedeye, enişteye, kayınpedere Babalar Günü mesajları...

Babalar Günü mesajları için araştırmalar hız kazandı. Babalar Günü'nde babasını mutlu etmek isteyenler için en güzel mesajları haberimizde derledik. Bu sene 19 Haziran 2022 tarihine denk gelen bu özel ve bir o kadar anlamlı günde Babalar Günü kutlama mesajları ve sözleri sabah saatlerinden itibaren araştırma konusu haline geldi. Peki, Babaya, abiye, dayıya, amcaya, dedeye, enişteye, kayınpedere Babalar Günü mesajları...

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2022

Hayatta herkesin bir tek babası var! Sen ailemizin bel kemiğisin, merkezisin… Kelimelere ya da mesajlara sığamayacak kadar kocaman bir yer tutuyorsun kalbimde. Canım babam iyi ki varsın. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Biricik babacığım, ailemizin tatlı ve kocaman yüreğiyle en cesur olanı sensin… Seni özlemle kucaklıyorum. Yerini asla kimse dolduramaz. İyi ki varsın.

Dünya'daki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar Günü'n kutlu olsun canım babam...

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar Günü'n kutlu olsun.

EN ANLAMLI BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacığım. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Sensiz bir Babalar Günü geçiriyorum ve inan bana, kendimi çok yalnız hissediyor, çok üzülüyor ve çok üşüyorum... Sen benim arkadaşım, sevincim ve ışığımsın. Babalar Günü'n kutlu olsun baba.

Varlığımızın temeli, en kutsal varlıklarımızdır babalar. Onlar bir gün değil, her gün baş tacımızdır. Tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutlar, saygılar sunarım.

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın… Babalar Günü'n kutlu olsun.

Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam babamız… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Büyürken anladım ki hakkın ödenmez. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Ailemizin bir tanesi… Neler neler yapsam yine babalık hakkını ödeyemem, benim biricik ton ton babam. Hasret içinde seni kucaklıyorum ve yanaklarından öpüyorum.

Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davranıp benimle oyun oynadığın için, gençliğimde bir derdim olduğunda, beni dinleyip arkadaşım gibi davrandığın için ve ihtiyacım olduğunda ebeveyn gibi davranıp bana akıl verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Babalar Günü'n kutlu olsun!

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günü'n kutlu olsun.

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