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30’un üzerinde sertifikası var! Esme teyze YKS’ye girdi: Tek hedefi adalet okumak

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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30’un üzerinde sertifikası var! Esme teyze YKS’ye girdi: Tek hedefi adalet okumak

Çorum’da 76 yaşındaki Esme Dalgıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Liseden geçen sene mezun olan Dalgıç, basın mensuplarına "Adalet okumak istiyorum, gençlere tavsiyem okusunlar" dedi.

Çorum'da ilkokul, orta ve liseyi dışarıdan okuyan 4 çocuk, 10 torun sahibi Esme Dalgıç, Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda YKS'ye girdi.

"BENİ OKUTMAMIŞLARDI VE HEP İÇİMDE KALMIŞTI"

Hukuk fakültesini kazanmayı hedeflediğini söyleyen Dalgıç, "Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler.

Hep içimde kaldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim.

Şimdide üniversite sınavına girdim, adalet okumak istiyorum, gençlere tavsiyem okusunlar onların zamanı var.

Ancak, benim gibilerin zamanı yok, beni okutmamışlardı ve hep içimde kalmıştı" dedi.

76 yaşında YKS’ye girdi; hedefi adalet okumak 76 YAŞINDA YKS'YE GİRDİ; HEDEFİ ADALET OKUMAK

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