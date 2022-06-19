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Bir bayram klasiği! Kaçan kurbanlık İstanbul trafiğinde

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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Bir bayram klasiği! Kaçan kurbanlık İstanbul trafiğinde

Son dakika haberi... Sultangazi'de sahibinin elinden kaçan boğa Cebeci Tüneli'ne girdi. Trafiği tehlikeye düşüren boğa cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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