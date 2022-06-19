Adana’da kızı öldürülen annenin sonu evladıyla aynı oldu

Edinlen bilgiye göre, Adana Kozan'da geçen sene Mayıs ayında 100 metre arayla pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş olarak bulunan 27 yaşındaki Tuğçe Duman ile dayısının beraber yaşadığı 24 yaşındaki Melek Elşemo'nun cinayet şüphelisi 22 yaşındaki Furkan A. ile Murat A. olaydan sonra gözaltına alınıp emniyet güçlerince tutuklandı.