Adana’da kızı öldürülen annenin sonu evladıyla aynı oldu
Adana'da geçen sene kızı erkek arkadaşı tarafından katledilen Hatice Barış, eski kayınbabası tarafından av tüfeğiyle katledildi. Barış’ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Edinlen bilgiye göre, Adana Kozan'da geçen sene Mayıs ayında 100 metre arayla pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş olarak bulunan 27 yaşındaki Tuğçe Duman ile dayısının beraber yaşadığı 24 yaşındaki Melek Elşemo'nun cinayet şüphelisi 22 yaşındaki Furkan A. ile Murat A. olaydan sonra gözaltına alınıp emniyet güçlerince tutuklandı.
Tuğçe Duman'ın annesi Hatice Barış (45), ağabeyinin dini nikahlı eşi Melek Elşemo ile kızını, Tuğçe'nin sevgilisi F.A.'nın öldürdüğünü ileri sürmüştü.
O DA CİNAYETE KURBAN GİTTİ
2 kadının cinayet davası devam ederken Hatice Barış'ta bugün cinayete kurban gitti.
Adana'nın Kozan ilçesinde ikamet eden Hatice Barış, 3 gün önce bahçe işleri için Saimbeyli ilçesine bağlı Çeralan Mahallesindeki eski kocasının evine geldi. Hatice Barış, bahçe işleriyle ilgilenirken yanına eski kayınbabası Mustafa K. (76) geldi. İddiaya göre, aralarında çıkan tartışma sonrası Mustafa K, eski gelini Hatice Barış'ı ruhsatsız av tüfeği ile arkasından tek el ateş ederek boynundan vurdu. Barış olay yerinde hayatını kaybetti.
Hatice Barış'ın cansız bedeni otopsi için Saimbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaydan sonra evine giden Mustafa K. jandarma tarafından gözaltına alındı.
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