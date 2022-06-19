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İstanbul’da pes dedirten olay! Önce ayağını camdan çıkarttı sonra telefonuyla oynadı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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İstanbul’da pes dedirten olay! Önce ayağını camdan çıkarttı sonra telefonuyla oynadı

İstanbul’da Tem Otoyolunda bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken bir ayağını camdan çıkarttı diğer taraftan da cep telefonuyla oynadı. Hem kendi canını hem de trafikteki kişilerin canını tehlikeye atan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Hadımköy TEM Otoyolunda seyir halindeki aracın sürücüsü bir ayağını camdan dışarı çıkararak yolculuk yaptı.

Pes dedirten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolunda kameraya yansıyan görüntü 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Çatalca istikametinde seyir halindeki sürücü bir ayağını camdan çıkarırken diğer taraftan da iddiaya göre cep telefonuyla oynayarak yolculuk yaptı.

O anlar yoldan geçen bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken sürücü akan trafikte yaptığı hareketle hem kendi canını hem de trafikteki kişilerin canını tehlikeye attı.

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