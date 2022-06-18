Van'da gece yarısı deprem! 3.7 büyüklüğünde sarsıntı! AFAD son depremler listesi
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Van'ın Tuşba ilçesinde saat 23.52'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin derinliğinin ise 7.09 kilometre olduğu belirtildi. İşte son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, sarsıntı yerin 7 kilometre altında oluştu.
Deprem saat 23.52'de meydana geldi.
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