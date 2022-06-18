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Van'da gece yarısı deprem! 3.7 büyüklüğünde sarsıntı! AFAD son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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Van’da gece yarısı deprem! 3.7 büyüklüğünde sarsıntı! AFAD son depremler listesi

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Van'ın Tuşba ilçesinde saat 23.52'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin derinliğinin ise 7.09 kilometre olduğu belirtildi. İşte son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Van'ın Tuşba ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, sarsıntı yerin 7 kilometre altında oluştu.

Deprem saat 23.52'de meydana geldi.

SON DEPREMLER

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